Costacurta sul Milan: "Se vince l'Europa League, stagione più che positiva"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato così al Corriere della Sera della stagione del Milan: "Milan fuori dalla lotta scudetto? Sì ma ha la possibilità di rendere ancora più che positiva la sua stagione vincendo l’Europa League. La prossima rivale in coppa è il Rennes, un’ottima squadra che arriva da sette vittorie consecutive fra Ligue1 e coppa di Francia.

Deluso dal Milan? Ma no, intanto ha acquisito l’abitudine a restare ad alti livelli, dopo aver vinto uno scudetto e aver raggiunto una semifinale di Champions. Ha lo stadio sempre pieno e qualora arrivasse in finale sfido chiunque a non definire brillante la sua stagione. La mentalità vincente si costruisce nelle grandi partite di coppa: se l’Inter non avesse giocato così in fiducia nella finale con il City non sarebbe ripartita con l’autostima che ha mo strato quest’anno".