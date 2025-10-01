Dest: "Ho tre sogni. Milan? Spero di tornarci un giorno"

Sergino Dest, ex terzino rossonero ora al PSV, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport quali sono i suoi sogni per il futuro: "Ho tre sogni, semplici: vincere di nuovo il campionato con il Psv per la terza volta consecutiva, fare un buon Mondiale nel 2026 e tornare in un altro grande club internazionale, magari italiano. Magari il Milan? Può essere, Milano è una città fantastica, spero di tornarci un giorno”.

Che cosa non ha funzionato in rossonero? Il posto sbagliato, al momento sbagliato. Il tempismo è stato sfortunato. Io non ero al top della condizione, devo essere sincero, specie perché venivo da una situazione complicata a Barcellona. Ricordo grande fiducia da parte di Maldini e Massara fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Con Pioli non c’è stato grande feeling: Calabria era il capitano e giocava nel mio stesso ruolo, non era facile neanche per Pioli gestire la situazione. Il Milan rimane comunque un club incredibile”.

