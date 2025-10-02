Dest racconta: "Trattativa lampo con il Milan, ringrazio Maldini e Massara per la fiducia. Rimpianti? Nessuno"
Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Sergino Dest, ex terzino rossonero ora al PSV, è tornato a parlare della sua esperienza al Milan. Ecco le sue parole: "Com’è nata la trattativa con il Milan? Era il 1° settembre 2022, ultimo giorno di calciomercato. Il Barcellona voleva prestarmi, avevo 21 anni e cercavo un club di alto livello. La trattativa col Milan è stata un lampo, ringrazio Maldini e Massara per la fiducia.
Se ho rimpianti per come è andata? Nessun rimpianto. Mi sono divertito tanto al Milan nonostante tutto e ho imparato una grande lezione da uomini come Maldini, Massara, Leao e Ibrahimovic: non bisogna mai mollare. Anche il fatto di essere stato fuori tanto tempo mi ha reso mentalmente più forte. E anche più bravo... In cosa? In cucina. Buonissimo il cibo italiano. Ho apprezzato anche la vostra cultura”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan