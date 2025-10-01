Dest sul Milan: "Il posto sbagliato, al momento sbagliato. Con Pioli non c’è stato grande feeling"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sergino Dest, ex terzino rossonero ora al PSV, ha spiegato cosa non ha funzionato al Milan: "Il posto sbagliato, al momento sbagliato. Il tempismo è stato sfortunato. Io non ero al top della condizione, devo essere sincero, specie perché venivo da una situazione complicata a Barcellona. Ricordo grande fiducia da parte di Maldini e Massara fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Con Pioli non c’è stato grande feeling: Calabria era il capitano e giocava nel mio stesso ruolo, non era facile neanche per Pioli gestire la situazione. Il Milan rimane comunque un club incredibile.

Poco feeling con Pioli? Il rapporto è sempre stato buono, con feeling intendo che avrei sperato di giocare di più onestamente. Ci tengo a dire che non ho mai avuto problemi con lui, è una brava persona. Ha fatto delle scelte e le rispetto”.

