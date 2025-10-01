Dest sul Milan: "Il posto sbagliato, al momento sbagliato. Con Pioli non c’è stato grande feeling"

Dest sul Milan: "Il posto sbagliato, al momento sbagliato. Con Pioli non c’è stato grande feeling"MilanNews.it
© foto di © DANIELE MASCOLO
Oggi alle 14:29Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sergino Dest, ex terzino rossonero ora al PSV, ha spiegato cosa non ha funzionato al Milan: "Il posto sbagliato, al momento sbagliato. Il tempismo è stato sfortunato. Io non ero al top della condizione, devo essere sincero, specie perché venivo da una situazione complicata a Barcellona. Ricordo grande fiducia da parte di Maldini e Massara fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Con Pioli non c’è stato grande feeling: Calabria era il capitano e giocava nel mio stesso ruolo, non era facile neanche per Pioli gestire la situazione. Il Milan rimane comunque un club incredibile. 

Poco feeling con Pioli? Il rapporto è sempre stato buono, con feeling intendo che avrei sperato di giocare di più onestamente. Ci tengo a dire che non ho mai avuto problemi con lui, è una brava persona. Ha fatto delle scelte e le rispetto”. 
 