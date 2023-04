Dida: "San Siro pieno sa spingere come nessun altro stadio al mondo"

MilanNews.it

Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del match di Champions League di stasera tra Milan e Napoli: "Sarà una notte bellissima, in Champions League c’è questa atmosfera ricca di tensione e allegria, passione e timori, nervosismo e festa. San Siro pienissimo sa spingere come nessun altro stadio al mondo. Immagino una sfida senza dubbio emozionante dall’inizio alla fine. E sono anche sicuro che il Milan farà una grandissima partita, perché vedo la voglia di tutta la squadra di ben figurare in Europa e di dimostrare quanto questo gruppo sia forte e possa arrivare ancora più lontano di così".