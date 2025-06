Donnarumma lontano da Parigi? L'ultima offerta del PSG è da prendere o lasciare

vedi letture

Più passa il tempo, più il futuro di Gianluigi Donnarumma sembra essere lontano dal Paris Saint-Germain. Dopo aver brillato in Champions League in questa stagione, al portiere resta solo un anno di contratto con il club della capitale; le trattative per un rinnovo sono iniziate diversi mesi fa ma non è stato ancora raggiunto un esito positivo, nonostante le parole dell'agente, che ha ribadito come Gigio sia contento di giocare nella squadra allenata da Luis Enrique.

Come si è arrivati a una situazione simile? Inizialmente, ricorda L'Equipe, il Paris ha tergiversato nelle trattative, non convinto dalle prestazioni del nazionale italiano (73 presenze) in Francia. Le prime offerte di contratto non sono state ben accolte dall'ex giocatore del Milan e dal suo entourage; oggi Donnarumma ha ancora una proposta di rinnovo sul tavolo, e anche questa volta non sembra convinto del contenuto.

Come per tutti i recenti rinnovi, Luis Campos vuole includere uno stipendio base più basso, con clausole legate al numero di partite giocate, che potrebbero far salire il compenso al livello. Le uscite mediatiche dell'italiano e dei suoi rappresentanti sono viste semplicemente come un modo per fare pressione e incoraggiare il club ad aumentare l'offerta. "Non so ancora cosa succederà", ha spiegato in conferenza stampa Donnarumma qualche giorno fa. "Non ho ancora deciso nulla. Per il momento voglio concentrarmi sulle partite con la nazionale e nient'altro. Discuterò della situazione nei prossimi giorni con la dirigenza e il mio staff. Per ora, è ancora troppo presto"

Prendere o lasciare - La campagna europea di Donnarumma lo ha inevitabilmente posto in una posizione di forza. A 26 anni, il capitano della Nazionale può sfruttare un mercato sempre molto attento ai movimenti dei portieri per attrarre una schiera di pretendenti. Da parte del PSG, invece, c'è ormai quasi rassegnazione e Campos non ha intenzione di modificare ulteriormente la proposta. Manchester United e City potrebbero essere due destinazioni allettanti per il giocatore, al punto che la possibilità di un trasferimento in Inghilterra è già stata discussa con alcuni dei suoi compagni di squadra nei giorni scorsi.