Empoli, il cordoglio del club per la scomparsa del papà di Patrick Cutrone

Nelle scorse ore è scomparso il papà di Patrick Cutrone, ex attaccante rossonero ora all'Empoli. Sul proprio sito ufficiale, il club toscano ha pubblicato questo messaggio di cordoglio: "Il presidente Fabrizio Corsi, i dirigenti, l’allenatore, la squadra, lo staff e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno al calciatore Patrick Cutrone in questo momento di grande dolore per la scomparsa del padre Pasquale. A Patrick e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra".