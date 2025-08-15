Liberali flop alla prima col Catanzaro. Fuori dalla Coppa Italia e sostituito

di Gaetano Mocciaro

È finita la Coppa Italia del Catanzaro e di Mattia Liberali. Nel pomeriggio ha avuto la meglio il Sassuolo: 1-0 il finale al Mapei Stadium in una sfida valida per il primo turno del torneo. La decide Doig al 32'.

Curiosità per Mattia Liberali, ceduto nei giorni scorsi dal Milan alla squadra calabrese a titolo gratuito ma riservandosi il 50% sulla futura rivendita. Voto 5.5 assegnatogli da Tuttomercatoweb che valuta così la sua prestazione: "Si dimentica il pallone, ma come lui, le ali non sono da meno". Al 56' il tecnico Alberto Aquiliani l'ha sostituito con Marco D'Alessandro. Il prossimo impegno sarà il 24 agosto in casa contro il Sudtirol per la prima giornata di Serie B.