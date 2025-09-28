Eranio: "Il Milan è messo bene a centrocampo. Mi ricordo bene un 5-1 a Napoli..."

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, ha dichiarato a Milan TV prima della gara casalinga contro il Napoli: "Si capisce l'importanza del pubblico rossonero che sono sempre l'uomo in più. Il Milan è partito bene, oggi c'è il primo big-match tra due squadre che lotteranno fino alla fine. Il Milan è veramente a posto a centrocampo. In panchina c'è gente come Ricci e Loftus-Cheek. L'importante, per arrivare fino in fondo alla stagione, è che alcuni giocatori fondamentali non si facciano male. La squadra è in crescita, speriamo di continuare così. Una sfida contro il Napoli che mi ricordo bene? Mi ricordo il 5-1 a Napoli, con quattro gol di Van Basten e uno mio. La cosa negativa è che dopo quella partita Van Basten ha deciso di operarsi".

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Napoli per la gara valida per la 5^ giornata di Serie A:

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricc, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. All.: Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Campos, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino, Lang. All.: Conte.