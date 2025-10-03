Ex Milan, l'attaccante Zigoni alla ricerca di una nuova squadra

L'ex rossonero Gianmarco Zigoni è alla ricerca di una nuova squadra dopo essersi svincolato a luglio dalla Clodiense. L'attaccante, che quando era al Milan ha giocato molti anni in prestito tra Genoa, Frosinone, Lecce, Monza, SPAL e Venezia, a 34 anni è alla ricerca di una nuova avventura.

Nei mesi scorsi è stato cercato da Bra, Pontedera e dalla SPAL, dove ha già giocato in passato trovando un ambiente che gli è rimasto nel cuore. In carriera ha disputato 402 partite tra i professionisti, mettendo a segno 94 gol.