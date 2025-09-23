Fiorentina, la curva viola contesta Pioli e la squadra dopo l'ennesima sconfitta

Non è iniziata per nulla bene l'avventura Bis di Pioli a Firenze. La sua viola, reduce dall'amara sconfitta casalinga contro il Como è stata contestata dai propri tifosi. Infatti, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, una scelta ponderata per un faccia a faccia diretto post-sconfitta casalinga. La mancanza di gioco, il modulo rivoluzionato, la passività mostrata nella ripresa e il rendimento dei singoli sono diventati tutti materia di confronto e che ha portato di fatto la mancanza di risultati in casa gigliata fino a questo momento.

I giocatori ne hanno discusso, spiega il quotidiano romano, c'è stato un dialogo costruttivo anche tra Pioli e la dirigenza e Commisso informato a distanza. Un passaggio necessario che impone trovare soluzioni quanto prima, perché nessuno dalle parti di Firenze si aspettava un inizio così deludente (solo 2 punti in 4 partite). Anche se la qualificazione in Conference League ai danni del Polissya non aveva lasciato serenità assoluta e qualche scricchiolio si era già sentito.