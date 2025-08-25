Giroud segna ancora con il Lille e poi fa emozionare tutti ai microfoni

Olivier Giroud ha segnato ancora. L'ex attaccante del Milan ha deciso nei minuti di recupero la sfida contro il Monaco, valida per la seconda giornata di Ligue 1.

Al termine del match, il francese ha dichiarato: "Questo è solo l'inizio. Era una sfida che pensavo di poter accettare. Sono un uomo a cui piacciono le sfide. Mi diverto, anche se con l'età è un po' più difficile riprendersi. Questo è solo l'inizio. Ci saranno anche momenti un po' meno freddi, ma anche quelli li affronteremo. Avevamo bisogno di questa vittoria per iniziare la stagione alla grande. Continuerò... in questo ruolo di fratello maggiore, che mi piace molto. Abbiamo giocatori giovani che ci sostengono e, a un certo punto, anche loro potranno dare il loro contributo".

COSA AVEVA DETTO ALLA PRESENTAZIONE

Dopo tredici anni di assenza, Olivier Giroud è tornato ufficialmente in Ligue 1 e ha scelto il Lilla per scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Presentato oggi in conferenza stampa dal presidente Olivier Létang, l’attaccante 38enne - attualmente miglior marcatore della storia della Nazionale francese con 57 gol - ha spiegato i motivi della sua scelta: "L’idea di tornare in Francia è nata solo due settimane fa, quando ho parlato con Olivier. Il progetto del Lilla mi ha subito convinto. Potevo scegliere la strada più semplice, magari un campionato meno competitivo. Invece ho deciso di tornare in Ligue 1: è una sfida incredibile e sono entusiasta".

Il nuovo centravanti del LOSC ha anche ammesso che la sua condizione fisica, a 38 anni, non gli consente di garantire continuità ogni tre giorni: "Non so ancora se riuscirò a sostenere certi ritmi, ma sto bene e ho ancora passione. Finché il corpo me lo permetterà, voglio giocare. La MLS non faceva per me, avevo bisogno di tornare in Europa e ritrovare il piacere del gioco". Giroud ha firmato fino a giugno 2026. Ora lo attendono un po’ di vacanze e cure alla caviglia prima del rientro in campo fra due o tre settimane.