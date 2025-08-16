Gol, assist e premio da MVP per Reijnders all'esordio con il City in Premier
Tijjani Reijnders non è una meteora, ma un giocatore che è semplicemente sbocciato più tardi del previsto. A 27 anni l'olandese si sta confermando come uno dei centrocampisti più forti d'Europa, perché dopo aver fatto la differenza con la maglia del Milan si sta imponendo anche con quella del Manchester City di Pep Guardiola.
All'esordio assoluto in Premier League con la maglia dei Citizens Tijjani Reijnders ha messo a referto un gol (quello dello 0-2 sui Wolves) ed un assist per la rete dello 0-3 di Haaland. Questa prestazione è stata premiata da Sofascore con un 7.9 di valutazione, mentre dalla Premier con il premio di MVP del match contro i Wolves.
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
