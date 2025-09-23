Jankulovski presente sul campo di San Siro: applausi dei tifosi rossoneri
Questa sera sul prato di San Siro torna un ex calciatore rossonero che ha lasciato un bel ricordo dalle parti di Milanello: si tratta di Marek Jankulovski, terzino sinistro ceco che ha fatto parte della squadra milanista negli anni della settima Champions League. Lo si ricorda in particolare per il bellissimo gol siglato nella finale di Supercoppa Europea del 2007 vinta contro il Siviglia: gran sinistro al volo dal vertice destro dell'area di rigore che trafisse il portiere Palop.
A bordo campo, come membro delle AC Milan Legends, Jankulovski ha salutato i tifosi rossoneri presenti allo stadio che gli hanno tributato un applauso a inizio e fine discorso.a
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.
LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Gaspar, Kouassi; Coulibaly, Gorter, Kovač, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić. All. Di Francesco.
LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE
Arbitro: Tremolada di Monza.
Assistenti: Bahri - Barone
IV ufficiale: Sozza
VAR: Maggioni
AVAR: Mazzoleni
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21:00
Stadio: San Siro
Diretta TV: Mediaset
Web: MilanNews.it
