Jankulovski sulla lotta scudetto: "Il Napoli non è secondo per caso, e l'Inter ha tanti impegni..."

Marek Jankulovski, ex terzino sinistro di Milan e Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue dichiarazioni sul mondo partenopeo e sull'attuale situazione in Serie A:

Sul Napoli

"Sono sempre affezionato a voi, non potrò mai scordare da dove è iniziato il mio percorso. Quando posso guardo sempre le partite, ogni tanto scendo giù, questa città è sempre sempre nel mio cuore. Contro il Bologna, il Napoli ha lasciato 2 punti per strada, speriamo non manchino per lo scudetto. L'Inter ha tanti impegni: due partite contro il Bayern Monaco, il ritorno contro il Milan in Coppa Italia, un calendario non facile... Se fa bene tutte le partite non c'è niente da fare, ma io penso che se il Napoli le vince tutte... Deve sperare che i nerazzurri perdano punti per strada".