Joe Jordan e il testa a testa con Gattuso: "Siamo due personalità forti disposte a tutto pur di vincere. Quando ci siamo rivisti..."

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Joe Jordan è tornato a parlare del famoso testa a testa con Rino Gattuso in un Milan-Tottenham di qualche anno fa. Ecco le sue parole: "Lo ricordo con il sorriso. Ci fu un battibecco, lui mi prese per il collo e io risposi. Non dissi nulla di offensivo. Siamo due personalità forti disposte a tutto pur di vincere. Quando allenava i rossoneri l’ho anche incontrato a San Siro. Mi ha regalato una maglietta con il mio nome. Niente 'you and me'? Solo una stretta di mano. Giocare per il Milan è stato un onore. E voglio ricordare Ilario Castagner, un gentiluomo con cui vinsi il campionato di Serie B nel 1983".