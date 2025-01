Kessie non ha rimpianti: "Col Barcellona avevo firmato per cinque anni, ma il calcio è così"

Franck Kessié, ex centrocampista del Barcellona e del Milan, oggi all'Al Ahli, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo in cui ha espresso il suo orgoglio per l’esperienza in blaugrana e il rammarico per non aver potuto completare il contratto firmato con il club catalano. "Per me è stato un onore essere un giocatore del Barcellona, un club con una storia straordinaria. Ho vinto due titoli lì, ed è stato fantastico. Avevo firmato per cinque anni e avrei voluto rispettare il mio contratto, ma il calcio è così. Sono arrivato al Barça per vincere e ho vinto un campionato, vivendo una bella esperienza con lo staff, i compagni di squadra e i tifosi," ha dichiarato il giocatore.

Nonostante il desiderio di rimanere, Kessié ha scelto una nuova avventura in Arabia Saudita, all'Al Ahli per l'appunto: "Mi hanno fatto sentire importante in un campionato emergente che vuole crescere, e ho preferito accettare questa sfida. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto al Barça, ma ora voglio dare il massimo qui."