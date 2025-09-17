L'agente di Donnarumma: "Milan? La prima squadra è come il primo amore"
Su Radio CRC è intervenuto Vincenzo Raiola, agente del portiere del Manchester City Gianluigi Donnarumma. Raiola ha parlato anche del Milan: "La prima squadra è come il primo amore, non si dimentica mai. Dopo di che, il lavoro ti porta a vedere altre situazioni. Anche io a 10 anni giocavo allo Stadio Maradona. Lui ha anche grande stima per il Napoli che è anche un argomento di casa.
Polemiche sul gioco con i piedi? Non capisco il motivo di queste critiche. Al di là del fatto che non ho mai visto Gianluigi sbagliare qualcosa di clamoroso con i piedi, quello che più conta per me è il percorso che Gianluigi ha fatto".
