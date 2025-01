MN - Zaccardo: "Contento di vedere il Milan di nuovo in finale, tiferò per i rossoneri"

"E' un derby, una partita molto bella. Sono contento di vedere il Milan di nuovo in finale, tiferò per loro". Parole e pensieri di Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero e oggi intermediario di calciomercato.

Come ci arrivano queste due squadre?

"E' difficile parlare di squadra favorita, gli episodi possono cambiare da un momento all'altro. Sulla carta l'Inter è un po' più forte rispetto al Milan, è la squadra più forte del campionato. Ma il Milan ha battuto la Juventus e speriamo possa togliersi la soddisfazione di battere l'Inter stasera".

Che consiglio daresti a un giocatore come Lautaro Martinez in una fase come questa?

"Lui è un campione, un campione del Mondo e campione d'Italia. Sa vivere e reggere le pressioni: ci sono momenti, riguardano tutti i grandi attaccanti. Sta segnando meno, ma fortunatamente per l'Inter sta segnando Thuram".