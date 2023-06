Mundo Deportivo - L'Al Ahli tenta Kessie: 10 milioni all'anno per l'ex Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Franck Kessie in Arabia Saudita? Il centrocampista ivoriano non sembra ancora voler prendere in considerazione questa ipotesi, ma l'offerta è davvero allettante: secondo Mundo Deportivo, sarebbe l'Al Ahli il club interessato all'ex giocatore del Milan e avrebbe proposti un contratto da 10 milioni annui e 20 milioni al Barcellona per il trasferimento. Una cifra che il club blaugrana non rifiuterebbe, considerando che Kessie è arrivato un anno fa a parametro zero.