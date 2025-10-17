Pancaro: "Ora il Milan gioca da squadra. C'è spirito di gruppo e unità d'intenti"

vedi letture

Ospite a Maracanà, programma di TMW Radio, è stato Giuseppe Pancaro, allenatore ed ex rossonero, ha parlato così del momento di crisi della Fiorentina e della partita che affronterà contro il Milan di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

Il Milan sta bene, difficile fare risultato ora contro i rossoneri: "E' sicuramente un cliente scomodo il Milan, perché è in salute, e va sulle ali dell'entusiasmo. Sono stati fatti acquisti importanti. E' migliorato nel modo di fare calcio, gioca da squadra ora. E' una squadra molto pratica, dove tutti sono al servizio della squadra. Ha creato spirito di gruppo e unità d'intenti. E può solo che migliorare".

Kean a rischio per la caviglia. Può recuperare secondo lei? "A me è capitato, proprio alla vigilia di una partita. Se non ci sono lesioni, si riesce recuperare e a giocare con fasciature. Ma è molto soggettivo. Sicuramente farà di tutto per esserci, sono partite che i grandi giocatori ci tengono a giocare".