Pioli beffato al suo ritorno alla Fiorentina. Il Cagliari riprende i viola al 94'
Il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina si apre con un beffardo pareggio, maturato nei minuti di recupero, quando la sua Fiorentina stava pregustando la vittoria. Contro il Cagliari, alla Unipol Domus, finisce 1-1. Apre le marcature Rolando Mandragora al 68', il pareggio arriva al 94' con Sebastiano Luperto.
CAGLIARI - FIORENTINA 1-1
RETI: 68' Mandragora, 90' + 4 Piccoli
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (75' Idrissi); Deiola (75' Gaetano), Prati (61' Mazzitelli), Adopo; Esposito (61' Luvumbo), Folorunho; Borrelli (81' Kilicsoy). A disp. Cavuoti, Ciocci, Di Pardo, Felici, Iliev, Vinciguerra. All. Fabio Pisacane.
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo (62' Pablo Mari), Pongracic, Ranieri (46' Viti); Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens (77' Parisi); Ndour (46' Mandragora), Gudmundsson (72' Fazzini); Kean. A disp. Braschi, Dzeko, Fortini, Kospo, Kouadio, Lezzerini, Martinelli, Richardson, Sabiri. All. Stefano Pioi.
ARBITRO: Sozza di Seregno.
AMMONITI: Obert, Borrelli, Mazzitelli e Kilicsoy; Pongracic e Pablo Mari.
