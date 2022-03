PSG, Donnarumma: "Venire qui era il mio destino"

MilanNews.it

Gianluigi Donnarumma è tornato sulla sua scelta estiva di sposare la causa del PSG e l'ha fatto nel corso di una intervista a 'Bein Sport', svelando che Gianluigi Buffon lo ha aiutato in quelle concitate settimane estive nel prendere questa decisione: "Mi ha detto di venire qui e di fare la storia di questo club - ha detto Donnarumma -. “Il PSG non mi ha mai mollato, venire qui era il mio destino. Sono molto orgoglioso di far parte di questo club ora”.