Record negativo per Pioli: la Fiorentina non era mai partita così male nella sua storia

Dati alla mano, mai la Fiorentina era partita tanto male nel 21esimo secolo: nelle prime 5 giornate dal 2000 in poi, i toscani in maglia viola hanno messo insieme almeno 5 punti. Tre volte, ed è il dato peggiore. La Fiorentina di Pioli però ha riscritto il primato in negativo, assestandosi ad appena 3 punti raccolti nelle prime cinque. Volendo allargare ancor di più il raggio dello sguardo, è addirittura la peggior striscia iniziale della Fiorentina nell'era dei tre punti.

L'analisi di Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di DAZN dopo il pari con il Pisa. "Forse è mancato solo il gol, è un po' tutto un forse. Era una partita difficile, nervosa, fallosa ed è un derby particolarmente sentito. Una posizione di classifica difficile per entrambi, possiamo sicuramente incidere di più in fase offensiva anche se ci abbiamo provato tutta la partita. Dobbiamo concedere meno, ma ho visto della cose positive. Da un momento così particolare si esce poco alla volta ma i segnali sono positivi".

Ha richiamato spesso il centrocampo.

"Chiamavo spesso perché il Pisa era molto aggressivo, dovevamo tenere la palla più dentro. Possiamo fare meglio tante cose ed è mancato il gol".