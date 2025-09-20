Reijnders: "Come vedo il campionato? Spero sia il Milan a vincere lo scudetto"

Ha lasciato il Milan ma forse il suo cuore è ancora un po' a Milano. Tijjani Reijnders ha parlato in mixed zone dopo Manchester City-Napoli, dicendo la sua in ottica scudetto: "Come vedo il campionato tra Napoli e Milan? E' difficile dirlo ora che la stagione è appena iniziata, finora il Napoli ha vinto tre partite su tre. Ma io spero che sia il Milan a vincere lo scudetto. Vedremo".