Sormiani: "A Firenze penso che siano un po' preoccupati per il match contro il Milan"

Angelo Benedicto Sormani, ex giocatore di Milan e Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio per parlare della gara di domenica prossima. Queste le sue dichiarazioni riportate da firenzeviola.it: "Logicamente a Firenze penso che siano un po' preoccupati, devono partire con il piede giusto. Sembra che debba risolvere tutto Ribery, ma non è così. La mia sensazione è che mi sembra troppo centralizzata su di lui, serve riequilibrare un poco, bisogna vincere per trovare tranquillità".