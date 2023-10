Taarabt ricorda il Milan: "A Milano un bellissimo ricordo, ero uno dei più forti ma non mi riscattarono"

Adel Taarabt, 34enne trequartista dell'Al-Nasr di Dubai, ha raccontato così ai microfoni di AD Sports, del suo periodo passato a Milano con la maglia rossonera: "Feci una grande stagione al Milan, mi sentivo il più forte e lo ero, nonostante in squadra avessimo campioni come Kakà, Robinho e Balotelli. Dopo il mancato riscatto ci rimasi malissimo, stavo male e ho sofferto di depressione per diverso tempo. Al Milan ero uno dei migliori, non ho mai capito il mancato riscatto dopo quella stagione".