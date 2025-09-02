Thiaw-Newcastle: il retroscena della BBC sul trasferimento del tedesco ai Magpies

In merito al mercato estivo del Newcastle, la BBC ha raccontato questo retroscena sull'arrivo di Malick Thiaw, difensore che gli inglesi hanno acquistato dal Milan per 35 milioni di sterline: "Anche Malick Thiaw non ha avuto bisogno di essere convinto a seguire le orme di Sandro Tonali e lasciare il Milan per il Newcastle.

Il difensore tedesco Thiaw si trovava in ritiro nel Lake District poche settimane prima che il suo trasferimento da 35 milioni di sterline venisse approvato, quando è emersa la possibilità di andare al Newcastle. Paul Winsper, consulente per le alte prestazioni, che in precedenza aveva lavorato per il Newcastle, era presente ed ha espresso al tedesco le sue considerazioni.

'Eravamo tutti nella stessa casa', ha detto Winsper. 'Ci scherzavamo sopra: 'Dai, vieni a giocare a Newcastle!'. Mi ha chiesto: 'Com'è?'. Ho risposto: 'Fantastico'. Ho vissuto negli Stati Uniti per 16 anni e ho sempre desiderato tornare nel North East e ritrovare le mie radici. È stato fantastico poter vendere un po' del North East a Malick e fargli sapere che posto meraviglioso è. Più tardi ho ricevuto un suo messaggio che diceva: 'È fatta. Ci sto'".

