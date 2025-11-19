Campionato Primavera 1 femminile, 5-1 del Milan alla Fiorentina. Rossonere seconde in classifica

Il sito della FIGC riporta il racconto della quinta giornata del Campionato Primavera 1 femminile, nella quale il Milan ha battuto con un netto 5-1 la Fiorentina: "Nel primo anticipo colpo esterno del Cesena, che batte il Brescia 2-1 grazie al gol in extremis di Dumitru, dopo il botta e risposta tra Pestrin e Zambelli su rigore. Successo in rimonta per il Genoa, che ribalta l’Hellas Verona 2-1 con le reti di Galetti e Matzedda, rispondendo al vantaggio iniziale di Agosta. Spettacolo a Vinovo, dove Juventus e Inter chiudono sul 2-2: bianconere avanti 2-0 con Volpini e Bertora, ma le nerazzurre risalgono con una doppietta di Corti. Finisce senza reti la sfida di alta classifica tra Roma e Arezzo, un punto che lascia immutate le posizioni nel gruppo delle inseguitrici.

Gol e equilibrio anche in Sassuolo-Parma: 2-2. Per le neroverdi in gol anche Giulia Guerzoni, classe 2009, che ha già esordito da titolare in Prima Squadra nella gara contro l’Inter di due settimane fa. La vittoria più netta arriva al Viola Park, dove il Milan travolge la Fiorentina 5-1: dopo il vantaggio viola di Baccaro, salgono in cattedra Strauss (tripletta), Appiah e Montaperto".

La classifica dopo cinque giornate vede la Juventus al primo posto con 13 punti, davanti a Milan (12 punti), Sassuolo (10), Arzzo (10), Roma (10), Genoa (9) e Inter (7).