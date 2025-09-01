Akanji in prestito all'Inter: il difensore svizzero accetta l'offerta dei nerazzurri
Manuel Akanji all’Inter e Benjamin Pavard al Marsiglia. In queste ore frenetiche da ultimo giorno di mercato, Inter, Marsiglia e City stanno parlando di questa possibile doppia operazione. Sarebbe un colpo importante per i nerazzurri, sopratttuo perchè lo svizzero fino a un paio di giorni fa è stato il principale obiettivo del Milan per la difesa.
Come confermato anche da Fabrizio Romano, il difensore del City avrebbe aperto a trattare con l'Inter, vista anche la possibilità di giocare la Champions League, si tratterebbe di un prestito oneroso da due milioni di euro con diritto di riscatto a 15.
Moretto: "È fatta per Akanji all’Inter, prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 15 milioni"
