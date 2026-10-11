Aquiliani a DAZN: "Nello spogliatoio ho visto amarezza, mi è piaciuto"

Alberto Aquilani è stato intervistato da DAZN nel post partita di Sassuolo-Milan 1-1. Queste le dichiarazioni del tecnico dei neroverdi.

Sulla partita:

“Ho visto una squadra matura, che ha capito i vari momenti della gara. Dovevamo essere più ordinati e creare i nostri spazi per avere situazioni più favorevoli. Avevamo davanti una grande squadra, mi è piaciuta la reazione e che nello spogliatoio ci fosse un po’ di amarezza. Andiamo avanti fiduciosi”.

Oggi è un passo in avanti come gestione rispetto alla partita con la Juve?

“Penso che sia un punto a favore. Parlavo di queste partite in cui rischiamo di fare un po’ ping pong. Dobbiamo essere una squadra sembra ordinata. Ho giocatori con l’indole di andare in verticale e non voglio toglierla. Tecnicamente non siamo stati pulitissimi oggi. Vorrei vedere sempre un po’ di controllo ma è fondamentale adattarsi anche agli avversari”.

Oggi bella partita di Bowie. Può giocare insieme ad Esposito?

“Possono giocare anche insieme. Oggi chi entra vale come un titolare. Capiamo la situazione migliore rispetto all’avversario. Abbiamo tanti giocatori bravi ma sempre in 11 si può giocare”.