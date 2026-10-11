Sassuolo, Odenthal: "Berardi mi ha detto «Vai bomber, fai gol» prima del corner"
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Cas Odenthal, MVP e autore del gol del 1-1, ha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Milan. Le sue dichiarazioni da bordocampo.
“Devo dire che Berardi mi dice sempre in allenamento che sono un bomber. Prima del corner mi ha detto «Vai bomber, fai gol»”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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