Sassuolo, Odenthal: "Berardi mi ha detto «Vai bomber, fai gol» prima del corner"

Sassuolo, Odenthal: "Berardi mi ha detto «Vai bomber, fai gol» prima del corner"MilanNews.it
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Oggi alle 20:15L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Cas Odenthal, MVP e autore del gol del 1-1, ha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Milan. Le sue dichiarazioni da bordocampo.

Devo dire che Berardi mi dice sempre in allenamento che sono un bomber. Prima del corner mi ha detto «Vai bomber, fai gol»”.