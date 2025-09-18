Bertotto sull'Udinese: "Kristensen è ancora acerbo, Solet il plus della difesa"

Valerio Bertotto, ex capitano dell'Udinese, ha parlato ai microfoni del Messaggero Veneto dei bianconeri, prossimi avversari del Milan: "Runjaic ha dato continuità e sta mettendo bene la squadra in campo. Kristensen? E' ancora acerbo e deve crescere molto.

Lo trovo bravo nell'impatto a contrasto con l'uomo, ma deve migliorare in fase di impostazione. Non si può prescindere da questo aspetto. Bertola? Nel suo caso ha bisogno di giocare, sbagliare ed imparare. Solet è il plus di questa retroguardia, anche se deve restare umile e sempre concentrato. L'attacco? Aspettiamo Zaniolo che non è ancora a posto. Davis è forte e rappresenta il centravanti moderno, mentre Bravo è ancora acerbo e ha bisogno di giocare. Il gol di Pisa può comunque aiutarlo."