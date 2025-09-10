Bologna, domani allenamento al mattino per la squadra di Italiano
Come riporta il sito ufficiale del Bologna, prossimo avversario del Milan in campionato (domenica alle 20.45 a San Siro), domani la squadra di Vincenzo Italiano continuerà la preparazione in vista della sfida in casa rossoneri con un allenamento mattutino alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.
IL RACCONTO DELL'ALLENAMENTO DI MERCOLEDI' 10 SETTEMBRE
"Proseguono gli allenamenti dei rossoblù verso #MilanBFC di domenica. Per i ragazzi di Italiano attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. Rientrati in città Giovanni Fabbian, Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson, Remo Freuler, Nikola Moro, Massimo Pessina e Martin Vitik dopo gli impegni con le rispettive Nazionali.
Emil Holm e Nicolò Casale hanno svolto lavoro differenziato. Palestra per Tommaso Pobega e terapie per Ciro Immobile e Ibrahim Sulemana".
