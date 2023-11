Borussia Dortmund, i convocati anti-Milan: assente Sule, c'è Sabitzer

Domani sera a San Siro il Milan ospita il Borussia Dortmund in una partita a dir poco decisiva per le sorti del girone di Champions League. Confermate le notizie dell'avvicinamento: il difensore Sule è stato costretto a rimanere in Germania a causa di un raffreddore, rientra invece Haller. Secondo il quotidiano Ruhr Nachrichten, nonostante sia stato convocato, il centrocampista Sabitzer (nell'immagine di copertina dell'articolo) potrebbe avere delle difficoltà per la gara di domani a causa di problemi muscolari.

Portieri: Kobel, Meyer, Lotka.

Difensori: Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini, Ryerson, Wolf.

Centrocampisti: Can, Ozcan, Sabitzer, Brandt, Reyna.

Attaccanti: Reus, Adeyemi, Bynoe-Gittens, Malen, Moukoko, Haller, Moukoko.