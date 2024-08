Clamoroso Dybala, rifiuta i 75 milioni in tre anni dall'Arabia: rimane in Italia

vedi letture

Colpo di scena: Paulo Dybala ha rifiutato l’offerta di 3 anni a 75 milioni dell’Al-Qasdiah per restare alla Roma. Niente Arabia Saudita per l'argentino, che rimane in Italia pesando sui giallorossi con un contratto molto oneroso per il club capitolino.

L'ex Juve scrive sui social: “Grazie Roma, ci vediamo domenica”, allegando un video con le sue migliori giocate.