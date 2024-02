Frosinone, otto gli assenti confermati da mister Di Francesco

Il Milan domani alle 18 sarà impegnato allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone, per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Oltre a Pioli, oggi ha parlato in conferenza stampa anche il mister ciociaro Eusebio Di Francesco che ha confermato il ritorno tra i convocati del terzino Pol Lirola ma allo stesso tempo ha confermato gli assenti per la sfida contro i rossoneri, che saranno otto. Di seguito la lista, nelle parole di Di Francesco.

Le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco: "Tra gli infortunati dell'ultimo periodo Lirola è tra i convocati perchè si è allenato ieri e oggi, Monterisi sta bene. Non ci saranno Oyono, Bonifazi, Lusuardi, Cuni, Marchizza, Kalaj, Zortea, Baez. Poi vedrete i convocati. Abbiamo preso Valeri e ci darà una grossa mano anche se non gioca da sette mesi e con la Cremonese si è allenato sporadicamente con la squadra. Per me è a disposizione, questo non significa che può giocare dall'inizio ma che può comunque giocare a gara in corso"