Gosens sull'ex tecnico rossonero Pioli: "Mi ha stupito la facilità con cui riesce ad avere feeling coi giocatori"

vedi letture

In un'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere Fiorentino, l'esterno della Fiorentina Robin Gosens si è soffermato sull'ex allenatore del Milan, oggi proprio alla Viola, Stefano Pioli:

"Del mister mi ha stupito la facilità con cui riesce ad avere feeling coi giocatori. A volte al campo arriva gente arrabbiata, che ha in testa il mercato o che sbaglia cose semplici in allenamento. Lui però riesce a usare le parole giuste nel momento giusto. Sempre. In Germania la chiamano Fingerspitzengefühl (avere tatto, empatia con le persone, ndr), è una dote non comune che ti fa creare feeling con chi ti sta accanto e frutto della sua enorme esperienza che lo ha portato a vincere il campionato e ad allenare super campioni come Ronaldo".