Il Messaggero - Lazio, naso rotto per Romagnoli: è in dubbio per il Milan

Dopo il ritorno al successo contro il Torino, le attenzioni in casa Lazio sono tutte su un titolarissimo come Alessio Romagnoli. Come riporta Il Messaggero, nella serata di ieri il centrale si è sottoposto a degli esami strumentali al Paideia International Hospital che hanno evidenziato una frattura composta delle ossa nasali. Un problema causato dal forte scontro con Zapata nel primo tempo di mercoledì sera.

Il monitoraggio clinico del calciatore è già cominciato da ieri pomeriggio, visto che è stato l'unico dei titolari a non svolgere le prove tattiche. Nonostante lo spavento, in realtà potrà giocare con un'apposita maschera di protezione se Sarri lo riterrà opportuno. Il centrale ci proverà a tornare da grande ex a San Siro. In caso contrario, contro il Milan, toccherà a Patric completare la coppia con Casale davanti a Provedel.