Il Napoli ufficializza Philip Billing: il comunicato del club

Come di consueto, è Aurelio De Laurentiis, tramite i suoi profili social, ad ufficializzare gli acquisti del Napoli. Il patron azzurro, in serata, ha annunciato l'arrivo di Philip Billing.

Il comunicato del Napoli. "La SSC Napoli comunica di aver acquisito dall'Athletic Football Club Bournemouth le prestazioni sportive di Philip Anyanwu Billing con la formula del prestito con diritto di riscatto".

Dieci presenze e zero gol in questa stagione con il club inglese, Philip Billing ha giocato 201 partite con il Bournemouth considerando tutte le competizioni, meno solo di Dominic Solanke (206) tra i compagni di squadra dal suo esordio con il club nel 2019/20. Dal suo esordio in Premier League nel 2017/18, solo Christian Eriksen (23) ha segnato più gol di Philip Billing (12) tra i giocatori danesi nel massimo campionato inglese.

Napoli sempre più britannico? La risposta di Antonio Conte in conferenza stampa: "Al di là delle nazionalità, noi cerchiamo determinate caratteristiche, che possano darci valore aggiunto. Non è facile fare mercato, non dimentichiamo che in estate sono partiti in tanti, 7 arrivi, quando fai tante cose il rischio di sbagliare è elevato e dobbiamo prenderci responsabilità sapendo nel nostro mercato qual è il nostro budget, il monte stipendi che dobbiamo affrontare, dobbiamo sapere tante cose. Dobbiamo riuscire a stare in quelle posizioni, significa essere attraenti anche per i calciatori e non dobbiamo sbagliare. Mi auguro che tutto ciò che stiamo facendo insieme al club ed al direttore le facciamo bene, ponderando bene, quando possiamo incidere dobbiamo farlo, quando non possiamo farlo...".