Il Pisa si presenterà a San Siro con la nuova terza maglia
Nella gara che si giocherà a San Siro venerdì sera alle 20.45 tra Milan e Pisa, in occasione dell'ottava giornata di Serie A Enilive, i toscani faranno esordire la loro terza maglia per questa stagione: un palcoscenico speciale per un'occasione speciale. Il comunicato sul sito ufficiale della squadra pisana:
"Il Pisa Sporting Club presenta ufficialmente il Third Kit 2025-2026.
Una maglia e un completo speciale che il Pisa Sporting Club indosserà per la prima volta venerdì prossimo nell’affascinante sfida con il Milan in programma allo Stadio “Giuseppe Meazza”.
Il Third Kit 2025-2026 riporta alla luce il marchio storico che ha segnato un’epoca gloriosa del Pisa Sporting Club, rievocando la memoria collettiva e proiettando allo stesso tempo il Club verso una nuova dimensione; è un gesto di riconoscenza verso la storia e, allo stesso tempo, una spinta ambiziosa verso il futuro.
Il Third Kit sarà disponibile, nelle versioni Match & Lifestyle, sullo store online del Pisa Sporting Club in contemporanea con il fischio d’inizio di Milan-Pisa. Potrete trovarlo anche presso lo Store Ufficiale del Club (Via Oberdan-Borgo Largo) a partire da lunedì 27 ottobre 2025".
