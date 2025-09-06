Lautaro: "Con Calhanoglu solo un malinteso, le mie affermazioni non erano per lui"
Nella lunga intervista rilasciata a France Football Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, è tornato sulle dichiarazioni estive post Mondiale per Club su Calhanoglu che tanto hanno fatto discutere:
"È stato un malinteso. Alcune cose non mi sono piaciute; le mie affermazioni erano generiche ('Chi vuole restare, resti, chi non vuole se ne vada', ndr) e non erano rivolte specificamente a lui. Da capitano, è quello che mi è venuto in mente in quel momento. Ad alcuni potrebbe piacere, ad altri no, ma poi ne abbiamo discusso con la squadra, l'allenatore e la dirigenza. E tutto va bene, tutto è stato chiarito. Siamo uniti. Anche il nostro nuovo allenatore ci sta aiutando molto. Faremo del nostro meglio per lui".
