Lazio, Provstgaard: "È una partita importantissima per noi. Ci sono i nostri tifosi, ci danno tanta motivazione"

Lazio, Provstgaard: "È una partita importantissima per noi. Ci sono i nostri tifosi, ci danno tanta motivazione"MilanNews.it
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Oggi alle 19:48L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha parlato a DAZN prima della sfida col Milan. Le sue parole:

Quanto è importante la partita di stasera per voi? “Come hai detto, è una partita importantissima per noi. Ci sono i nostri tifosi, ci danno tanta motivazione per fare una bella partita”.

Stasera torni titolare… “Quando il mister mi vuole in campo io gioco, sono felice per l’opportunità di stasera: una grandissima partita”.