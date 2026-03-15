Lazio, Provstgaard: "È una partita importantissima per noi. Ci sono i nostri tifosi, ci danno tanta motivazione"
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Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha parlato a DAZN prima della sfida col Milan. Le sue parole:
Quanto è importante la partita di stasera per voi? “Come hai detto, è una partita importantissima per noi. Ci sono i nostri tifosi, ci danno tanta motivazione per fare una bella partita”.
Stasera torni titolare… “Quando il mister mi vuole in campo io gioco, sono felice per l’opportunità di stasera: una grandissima partita”.
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