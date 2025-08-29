Lecce, la probabile formazione di Di Francesco: Camarda dal 1'

Il Milan sarà in campo questa sera alle 20.45 al Via del Mare di Lecce per affrontare la formazione salentina allenata da mister Eusebio Di Francesco e che in attacco schiera uno dei talenti del futuro rossonero, Francesco Camarda. Ancora 17enne il baby talento cresciuto nel vivaio del Diavolo è stato mandato in questa stagione in prestito in Puglia, dove potrà vivere la sua prima stagione in Serie A completa. L'addio di Krstovic gli ha già dato la possibilità di essere titolare nell'esordio in Serie A contro il Genoa e lo stesso accadrà questa sera.

Rischio di fuoco amico per il Milan, dunque, che non dovrà avere compassione del suo gioiello. Di seguito la probabile formazione del Lecce, con due assenti certi come Jean e Marchwinski, più altri due come Rafia e Pierret che hanno saltato la rifinitura di ieri:

LECCE (4-3-3)

Falcone

Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo

Coulibaly, Ramadani, Berisha

Morente, Camarda, Banda

All. Di Francesco