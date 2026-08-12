Napoli, niente Serie A per Lukaku: va al Fenerbahce

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Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce

È ufficiale, Romelu Lukaku saluta il Napoli e passa al Fenerbahce. Affare da oltre 6 milioni di euro che entreranno nelle casse del club partenopeo. Sui profili social del club turco, il numero 9 belga ha salutati i tifosi e ha rilasciato le prime parole. Di seguito ciò che ha detto.

"Ciao a tutti i tifosi del Fenerbahce, è un onore e un privilegio entrare a far parte di questo club, abbiamo una grandissima squadra e ovviamente sono onorato di far parte di questa squadra importantissima. Lavorerò duro ogni giorno per dare il meglio possibile sul campo in ogni partita e in ogni momento che sarò in campo con i miei compagni. Ringrazio la dirigenza, il club e l'allenatore per la fiducia. Sono pronto al 100% e per me questo è un momento emozionante. Sarà speciale per me, sono molto orgoglioso di essere un giocatore del Fenerbahce"