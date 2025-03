Milan-Como, chi si rivede! Cutrone torna a San Siro: i suoi numeri in rossonero

Domani, sabato 15 marzo 2025, alle ore 18:00, lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà teatro di una sfida dal sapore particolare tra Milan e Como, valida per la 29ª giornata di Serie A. Un match che vede contrapposte due squadre con obiettivi stagionali differenti: i rossoneri cercano disperatamente punti per avvicinarsi alle posizioni europee, mentre i lariani puntano a consolidare la loro posizione a metà classifica e allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Un grande ritorno a San Siro sarà quello di Patrick Cutrone, ex attaccante rossonero oggi capitano del Como.

Cutrone torna a San Siro: i numeri da milanista

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, l'ex numero 64 esordisce con Montella nella stagione 2016/2017. Decisivo in un derby di Coppa Italia nell'annata successiva, Cutrone con la maglia del Milan ha totalizzato 90 presenze e 27 gol ufficiali.

MILAN-COMO: LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Bindoni - Tegoni

IV uomo: Crezzini

VAR: Doveri

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: sabato 15 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it