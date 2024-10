Monza, operazione riuscita per Gagliardini. Non ci sarà contro il Milan

vedi letture

Roberto Gagliardini, centrocampista del Monza, è stato operato nella giornata di oggi a Milano per un problema muscolare al retto femorale. L'ex nerazzurro non ci sarà contro il Milan sabato sera per la prossima gara di campionato.

Questo il comunicato con cui il Monza annuncia l'avvenuta operazione, con esito positivo, del calciatore della squadra brianzola: "È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di tenorrafia del tendine del muscolo retto femorale destro cui si è sottoposto oggi Roberto Gagliardini, presso la Clinica Madonnina di Milano. L’intervento è stato eseguito dal professor Lasse Lempainen".