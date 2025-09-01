Moretto: "È fatta per Akanji all’Inter, prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 15 milioni"

Manuel Akanji all’Inter. A confermare questo affare è Matteo Moretto, esperto di calciomercato. Il difensore svizzero fino a qualche giorno fa era un obiettivo per la difesa del Milan, ma con i rossoneri non si è trovato un accordo economico. Qui l'inserimento dell'Inter, che proprio in questi minuti ha chiuso la trattativa per assicurarsi l'ex difensore del City.

Moretto: "È fatta per Manuel Akanji all’Inter. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 15 milioni. I due club sono allo scambio di documenti".