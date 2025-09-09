Napoli, infortunio per Rrahmani: è a rischio la sua presenza contro il Milan

"In seguito all'infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l'esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo". Il Napoli ha comunicato questo su Amir Rrahmani: salterà il Milan? Secondo quanto riportato da TuttoNapoli, "il difensore centrale si è fermato durante il match in nazionale del suo Kosovo contro la Svizzera accusando un fastidio sulla parte posteriore della coscia: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado. I tempi di recupero stimati sono di circa 20 giorni, dunque Antonio Conte dovrà rinunciare a Rrahmani per le partite contro Fiorentina, Manchester City e Pisa: possibile rientro in gruppo per la gara del 28 settembre contro il Milan o quella di tre giorni dopo in Champions con lo Sporting. Dopodiché ci sarà una nuova sosta e se necessario il kosovaro potrà recuperare pienamente".

MILAN CON POCO ATTACCO

Massimiliano Allegri oggi ritroverà il gruppo rossonero al centro sportivo di Milanello per preparare la sfida al Bologna che è in programma a San Siro la prossima domenica alle ore 20.45, in occasione della terza giornata del campionato di Serie A. In questo frangente i rossoneri dovranno giocarsela con un attacco tutto da costruire. Sono quattro gli elementi in rosa a disposizione del tecnico livornese ma solo due potrebbero essere pronti per giocare dall'inizio, pur rientrando per ultimi dagli impegni con le Nazionali: Pulisic e Gimenez.