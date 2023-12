Newcastle, quanti assenti contro il Milan: ecco chi mancherà

Come il Milan, anche il Newcastle si presenterà al match di domani sera di Champions League con diverse assenze: come riporta Sky, infatti, il tecnico degli inglesi Eddie Howe dovrà fare a meno del portiere Pope, out fino a marzo, Botman, Targett, Burn, Elliott Anderson e Murphy. A questi va ovviamente aggiunto anche Sandro Tonali, grande ex della sfida, che è stato squalificato per il caso scommesse. Hanno invece recuperato l'attaccante Wilson e il centrocampista Longstaff che saranno regolarmente a disposizione per la gara contro il Milan.

Quella di domani sarà una giornata decisiva per il Girone F della Champions League 2023-2024, nel quale solo il Borussia Dortmund è certo del passaggio del turno. Per andare agli ottavi, il Milan dovrà battere per forza il Newcastle e poi sperare nel successo dei tedeschi contro il PSG. Con una vittoria in Inghilterra, i rossoneri avrebbero comunque la certezza di strappare un posto in Europa League.